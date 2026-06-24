Пензенский врач рассказал, как поговорить с подростком о вреде психоактивных веществ

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Тема психоактивных веществ (ПАВ) вызывает у родителей множество вопросов. Как избежать отторжения и агрессии, и при этом донести до подростка важность отказа от вредных привычек? В рамках недели профилактики наркомании медицинский психолог Евгений Кузьмин поделился рекомендациями по этому вопросу.

Евгений Сергеевич советует избегать разговоров на бегу или в моменты ссор. Оптимальное время для беседы — когда вы никуда не спешите. Если начать разговор с обвинений, подросток может закрыться и не услышать вас. Вместо этого проявите интерес к его жизни. Например, спросите о его мнении о популярных среди молодежи вейпах. Ваша цель — узнать его точку зрения и понять, что он думает по этому поводу.

Психолог подчеркивает, что разговор должен быть диалогом. Задавайте открытые вопросы, которые будут понятны подростку. Например, спросите, есть ли у него в классе ребята, которые пробовали что-то новое. Слушайте без осуждения и старайтесь понять его картину мира. После того как ребенок поделится своими мыслями, спокойно выскажите свое мнение и опасения.

Подростки часто воспринимают преувеличенные фразы, такие как «превратишься в овощ», как несерьезные. Вместо этого приводите реальные факты и объясняйте последствия. Например, расскажите о случае, когда из-за вейпов у человека развилась катаракта, и он потерял зрение.

Дети учатся на примере родителей. Если вы говорите о вреде алкоголя, но сами употребляете его, ваши слова теряют вес. Привычки близких — самый мощный аргумент или контраргумент.

Евгений Кузьмин рекомендует родителям поддерживать доверительные отношения с подростком. Ребенок должен знать, что может прийти к вам с любой проблемой и не будет наказан. Если ситуация выходит из-под контроля, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам.