Пензенцы достойно представляют регион на соревнованиях «Школа безопасности»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

На третий день межрегиональных соревнований «Школа безопасности», проходящих в Мордовии, команды из Пензенской области продолжили завоевывать призовые места.

Старшая сборная региона (участники 15-17 лет) показала высокий уровень подготовки, завоевав серебряные медали в дисциплине «Поисково-спасательные работы на акватории» и бронзу в «Спортивном ориентировании».

Младшая команда (участники 13-14 лет) также продемонстрировала отличные результаты, заняв третье место в кросс-эстафете. В этом соревновании каждый из шести участников преодолел дистанцию в 1 километр по пересеченной местности.

Директор Многофункционального туристско-спортивного центра имени Т.Т. Мартыненко Павел Зелепугин отметил: «Сегодня команды выходят на двухдневный „Маршрут выживания“ — самый сложный вид соревнований, требующий от участников максимальной концентрации, применения навыков автономного существования и слаженного взаимодействия в экстремальных условиях. Этот этап является ключевым и во многом определит итоговый результат соревнований».