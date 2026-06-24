В Пензенском районе невнимательность стала причиной гибели мужчины

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

В Зареченском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Пензы. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

По данным следствия, 13 июня на даче в Пензенском районе двое мужчин спиливали деревья. Подозреваемый не убедился, что второй мужчина находится в безопасности, и начал спил. В результате дерево упало на 44-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Расследования продолжается.