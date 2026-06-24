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НовостиНедвижимость24 июня 2026 9:36

Специалисты «Горводоканала» и администрации Пензы обследовали сети на Урицкого

Целью инспекции было выявление причин просадки грунта и дефектов дорожного покрытия
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба компании.

Фото: Пресс-служба компании.

ООО «Горводоканал» в сотрудничестве с администрацией Пензы и МБУ «Пензавтодор» провели техническое обследование подземных коммуникаций на улице Урицкого.

В ходе проверки специалисты осмотрели состояние сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Особое внимание уделили герметичности трубопроводов и целостности стыковых соединений, чтобы определить возможные скрытые утечки, которые могут вымывать основание дороги.

По результатам обследования будет составлен сводный акт технического состояния сетей. На основе этого документа разработают план мероприятий по модернизации инфраструктуры и восстановлению дорожного покрытия.