В Пензе горит ТЦ «iMall»

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Утром 24 июня в Пензе произошло возгорание в здании на улице Суворова, 2, где располагается торговый центр «iMall».

В 05:58 по московскому времени в оперативно-диспетчерскую службу МЧС России по Пензенской области поступило сообщение о происшествии. По предварительной информации, огонь охватил кровлю здания.

На место инцидента оперативно прибыли сотрудники МЧС, полиции, медицинские бригады и специалисты энергетических служб. К моменту их прибытия из-под крыши здания поднимался густой черный дым.

В настоящее время продолжается работа по ликвидации возгорания. По данным регионального управления МЧС, в тушении пожара участвуют 40 человек и 9 единиц техники от Главного управления МЧС России по Пензенской области.