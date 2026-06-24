В Саранске студентка перевела мошенникам 255 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Обманутая 20-летняя местная жительница обратилась в ОП №1.

Она рассказала, что в соцсети получила сообщение якобы от троюродного брата, предложившего продолжить общение в мессенджере. После этого аферист прислал ей ссылку, замаскированную под голосование в рамках общественной инициативы. Перейдя по ней и пройдя авторизацию через «Госуслуги», она сообщила о возникшем техническом сбое.

В этот момент собеседник написал, что это была ловушка, и прислал скриншоты, подтверждающие доступ к её личному кабинету на портале.

Далее на её телефон поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником «Госуслуг». Он сообщил, что в её учётную запись был осуществлён неправомерный доступ и злоумышленники пытаются оформить на её имя кредиты.

Для предотвращения мошеннических действий студентку убедили перечислить по указанным реквизитам 190 тысяч рублей якобы на безопасный счёт.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, затем под давлением девушка взяла заём и перевела мошенникам ещё 65 тысяч. После этого звонки от злоумышленников прекратились. Осознав, что стала жертвой обмана, девушка обратилась в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила 255 тысяч рублей.