В Пензенской области выбрали лучшего сварщика

Фото предоставлено министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

В региональном этапе конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» приняли участие 12 специалистов.

Андрей Корольков, эксперт конкурса, отметил, что участники представляют ведущие предприятия региона. Среди них есть как опытные профессионалы, так и новички, но уровень подготовки у всех высокий. Работы конкурсантов оценивались по нескольким критериям, включая визуальный, измерительный и ультразвуковой контроль, а также соблюдение требований по охране труда, пожарной безопасности и организации рабочего места.

Участники должны были сварить две пластины и две трубы за полтора часа, включая время на подготовку, промежуточный контроль и сам процесс сварки. Теоретическая часть включала проверку знаний основ сварки, дефектов соединений и решение производственных задач.

Владимир Токарев, электросварщик с 15-летним стажем и пятым профессиональным разрядом, показал лучший результат. В 2021 году он уже участвовал в региональном этапе конкурса и завоевал бронзовую медаль. Теперь Владимир представит Пензенскую область на федеральном этапе, который пройдет осенью в Перми.

Конкурс «Лучший по профессии», начавшийся в 2012 году, способствует популяризации рабочих специальностей и обмену опытом между профессионалами. С 2025 года он включен в федеральный проект «Человек труда» национального проекта «Кадры».