Гостям XVI Всероссийского сельского Сабантуя будут помогать волонтеры

Фото предоставлено Кузнецким многопрофильным колледжем.

Они будут помогать гостям ориентироваться на территории, подсказывать расположение парковок, подворий, санитарных зон и пунктов питания.

Также волонтеры примут участие в подготовке реквизита для артистов. В их задачи войдет информационная поддержка, включая ответы на вопросы, раздачу буклетов и карт, а также информирование о расписании мероприятий.

Часть волонтеров будет заниматься фотофиксацией ярких моментов праздника и сбором отзывов гостей, чтобы улучшить организацию следующего Сабантуя. Кроме того, они будут оперативно решать возникающие вопросы и поддерживать связь с организаторами.

Село Малый Труев Пензенской области примет гостей 27 июня. Работа площадок начнется в 10:00.