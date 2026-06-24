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НовостиОбщество24 июня 2026 7:31

Гостям XVI Всероссийского сельского Сабантуя будут помогать волонтеры

Студенты кузнецких колледжей примут активное участие в организации праздника
Анна ЧЕРНАЯ
Фото предоставлено Кузнецким многопрофильным колледжем.

Фото предоставлено Кузнецким многопрофильным колледжем.

Они будут помогать гостям ориентироваться на территории, подсказывать расположение парковок, подворий, санитарных зон и пунктов питания.

Также волонтеры примут участие в подготовке реквизита для артистов. В их задачи войдет информационная поддержка, включая ответы на вопросы, раздачу буклетов и карт, а также информирование о расписании мероприятий.

Часть волонтеров будет заниматься фотофиксацией ярких моментов праздника и сбором отзывов гостей, чтобы улучшить организацию следующего Сабантуя. Кроме того, они будут оперативно решать возникающие вопросы и поддерживать связь с организаторами.

Село Малый Труев Пензенской области примет гостей 27 июня. Работа площадок начнется в 10:00.