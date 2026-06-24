Группа компаний «СтанкоМашСтрой» представит свою продукцию на выставке «Иннопром-2026»

Центральной темой форума станет «Индустрия 360: производство без границ», которая акцентирует внимание на создании инновационных и человекоцентричных промышленных систем. Индонезия выступит в качестве страны-партнёра. В рамках форума запланировано 15 тематических блоков и более 100 мероприятий, в которых примут участие представители бизнеса, государственные органы, международные организации и эксперты. Основные темы деловой программы будут связаны с высокими технологиями, цифровой трансформацией и автоматизацией производства, что является ключевым аспектом технологического суверенитета.

Экспозиции займут четыре павильона общей площадью 50 тысяч квадратных метров. На выставке будут представлены разработки ведущих международных и российских компаний. Российский станкостроительный завод «СтанкоМашСтрой» продемонстрирует проект промышленного технопарка «Дом дирижаблестроителей имени К.Э. Циолковского». Над стендом компании будет размещён прототип современного дирижабля-демонстратора, а под ним – вертикальный фрезерный обрабатывающий центр VTM9, отечественный станок с ЧПУ, отличающийся высокой точностью, надёжностью и производительностью.

«Мы стремимся показать современные решения в области воздушного транспорта и раскрыть потенциал высокотехнологичного промышленного производства. Станкостроение предоставляет возможность изготавливать крупные и точные детали для корпусов, гондол и шасси воздушных судов, а дирижаблестроение требует уникальных крупногабаритных станков и автоматизированных линий сборки. Совместные R&D-проекты ускорят внедрение новых материалов и цифровых технологий», – сообщил генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков.

По словам промышленника, в будущем станкостроение станет технологической основой для серийного производства дирижаблей, которые, в свою очередь, могут использоваться для доставки оборудования в труднодоступные регионы. Дирижабли для Арктики открывают новые возможности для транспортировки грузов и людей, проведения научных исследований, развития туризма и воздушных путешествий, обеспечения связи и телекоммуникаций, а также решения задач в сельском хозяйстве и энергетике.

Модель воздушного судна нового поколения на выставке будет отражать основные принципы развития этого направления, включая беспилотное управление, автоматическое следование по маршруту, автопричаливание, автоматическое руление по посадочной площадке, а также автоматизированные процессы погрузки и разгрузки.

«СтанкоМашСтрой» приглашает всех посетителей на стенд 3С3 в павильоне № 3. Экспозиция на «Иннопроме» будет способствовать развитию кооперации, внедрению новых инженерных решений и продвижению отечественных высокотехнологичных компетенций.