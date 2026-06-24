Силы ПВО сбили вражеский беспилотник на подлете к Пензе

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что минувшей ночью противник попытался атаковать областной центр с использованием беспилотных летательных аппаратов. В пригороде Пензы силами противовоздушной обороны Минобороны России вражеский дрон был успешно нейтрализован. На месте падения его обломков работают оперативные службы.

Жертв и материального ущерба не зафиксировано. Глава региона выразил признательность военным за их профессиональную работу, которая способствует защите населения.

Кроме того, он напомнил о правовых последствиях за съёмку и распространение фото- и видеоматериалов с изображением полётов или мест падения беспилотников. Губернатор призвал граждан не поддерживать противника и заботиться о своей безопасности и безопасности близких.