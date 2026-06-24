Олег Денисов рассказал о работе дворовых тренеров в Пензе

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Тренировки проводятся три раза в неделю в рамках проекта «Детский спорт».

За прошлый месяц было организовано 13 мероприятий, в которых приняли участие более 1000 детей. Среди них – турниры по футболу и мини-футболу, баскетболу, стритболу и пионерболу, а также «Веселые старты».

Олег Денисов отметил, что летом у детей больше свободного времени, и важно, чтобы оно было наполнено полезными занятиями. Спорт на свежем воздухе рядом с домом помогает вырастить поколение активных и здоровых людей. Глава города также выразил благодарность тренерам за их энтузиазм, преданность делу и умение заинтересовать детей.