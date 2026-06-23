Олег Денисов призвал ускорить ремонт дорог после вскрышных работ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В мероприятии участвовали заместители главы администрации, главы районных администраций, представители ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

Совещание прошло на улицах Урицкого, Кижеватова и Максима Горького. Олег Денисов отметил, что после аварий на инженерных сетях остались невосстановленные люки, что создает проблемы с движением транспорта и повышает риск ДТП.

Денисов выразил недовольство бездействием ресурсоснабжающих компаний в выходные и призвал привлекать подрядчиков для ускорения работ. Он также поручил ответственным организациям нанять дополнительные бригады для устранения дефектов на дорогах в кратчайшие сроки.

Кроме того, глава города обратил внимание на озеленение. Осенью планируется высадить около 1,5 тысячи деревьев вместо утраченных из-за болезни. МБУ «Пензавтодор» будет следить за их уходом и содержанием после посадки.