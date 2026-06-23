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НовостиОбщество23 июня 2026 13:14

В Пензе временно ограничат продажу алкоголя на время выпускных

Они пройдут 27 и 30 июня
Анна ЧЕРНАЯ

В эти дни с 10:00 до 22:00 будет запрещена розничная продажа алкоголя в магазинах города. Постановление об этом подписано в городской администрации.

Согласно закону Пензенской области, руководителям торговых организаций и предпринимателям необходимо соблюдать запрет на продажу спиртных напитков. Районные администрации должны провести разъяснительную работу с торговцами. Это делается для поддержания общественного порядка и защиты здоровья, особенно несовершеннолетних.

Во всех районах Пензы будет организован контроль за соблюдением этих правил совместно с городским управлением МВД.