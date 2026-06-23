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НовостиОбщество23 июня 2026 10:57

В Мордовии в День памяти и скорби прошли торжественные мероприятия

Этот день был учреждение в память о начале Великой Отечественной войны, которая унесла жизни 27 миллионов человек
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику воинам, погибшим в годы войны. К монументу также возложили цветы представители Государственного Собрания Мордовии, Правительства республики, Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО, Администрации Главы Мордовии, Правительства Мордовии, Главы городского округа Саранск, Мордовской Митрополии, военнослужащие и руководители правоохранительных органов, вдовы Героев России, общественные, ветеранские и военно-патриотические организации, кадеты и юнармейцы школ Саранска.

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания. Завершилось мероприятие трехкратным ружейным залпом и исполнением Государственного Гимна России. Цветы также возложили к памятнику героям специальной военной операции.

Воспоминания о Великой Отечественной войне останутся в сердцах потомков как символ вечной скорби и уважения к тем, кто защищал Родину.