В Пензенской области в ходе конфликта юноша ударил знакомого бутылкой по голове

В ОМВД России по Пачелмскому району с заявлением о преступлении обратился местный житель 2002 года рождения. Он рассказал, что его знакомый причинил ему телесные повреждения бутылкой из-под лимонада.

Участковые уполномоченные полиции установили причастного к совершению преступления 19-летнего молодого человека.

Как выяснилось, конфликт между знакомыми возник при встрече в парке с неприятного разговора с нецензурной бранью, в ходе которого подозреваемый стеклянной бутылкой из-под лимонада нанёс знакомому один удар по голове.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.