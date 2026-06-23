Пензенские студенты приступили к работе в пассажирских поездах

Фото предоставлено управлением молодежной политики правительства Пензенской области.

Молодые люди будут работать в составе Всероссийского отряда проводников на маршрутах «Москва-Адлер» и «Москва-Анапа». В их обязанности входит обеспечение комфорта и безопасности пассажиров, поддержание порядка в вагонах и работа в команде.

В управлении молодежной политики правительства Пензенской области подчеркнули, что это уникальная возможность для студентов проявить себя, познакомиться с разными регионами страны, стать частью движения Российских студенческих отрядов и заработать.

Всего в 2026 году более 40 студентов из различных образовательных учреждений будут работать проводниками. Все они прошли профессиональное обучение по этой специальности.