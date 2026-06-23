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НовостиОбщество23 июня 2026 7:57

Пензенские студенты приступили к работе в пассажирских поездах

Отряд проводников «Экспресс 58», созданный на базе Пензенского железнодорожного техникума, начал свой первый трудовой семестр
Анна ЧЕРНАЯ
Фото предоставлено управлением молодежной политики правительства Пензенской области.

Фото предоставлено управлением молодежной политики правительства Пензенской области.

Молодые люди будут работать в составе Всероссийского отряда проводников на маршрутах «Москва-Адлер» и «Москва-Анапа». В их обязанности входит обеспечение комфорта и безопасности пассажиров, поддержание порядка в вагонах и работа в команде.

В управлении молодежной политики правительства Пензенской области подчеркнули, что это уникальная возможность для студентов проявить себя, познакомиться с разными регионами страны, стать частью движения Российских студенческих отрядов и заработать.

Всего в 2026 году более 40 студентов из различных образовательных учреждений будут работать проводниками. Все они прошли профессиональное обучение по этой специальности.