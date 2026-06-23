Гостивший у пензенца мужчина в ходе ссоры получил 18 ударов ножом

В отдел полиции № 2 УМВД России по городу Пензе 17 июня 2026 года поступило сообщение о том, что в квартире на проспекте Строителей обнаружен труп местного жителя 1982 года рождения.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении указанного преступления – хозяина данной квартиры 1977 года рождения. Задержанный рассказал, что пригласил потерпевшего к себе домой для совместного употребления спиртных напитков.

В ходе распития алкоголя между мужчинами произошёл конфликт, и завязалась драка.

По словам мужчины, гость отказывался признавать, что род войск, в которых он проходил срочную службу, уступает войскам, в которых служил хозяин жилища.

После этого кухонным ножом злоумышленник нанёс жертве не менее 18 ударов в область шеи и головы. От полученных ран мужчина скончался на месте. Пензенец был задержан.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Пензы следственного СУ СК России по Пензенской области в отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.