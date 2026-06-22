Ключ здоровья: почему пожилые пензенцы не чувствуют жажды в жару и как им помочь

Летний зной — серьезное испытание для организма, но особую группу риска составляют люди «серебряного» возраста. Пока молодежь инстинктивно тянется к бутылке с водой при первых признаках сухости во рту, пожилые люди часто остаются спокойными, даже когда организму критически не хватает влаги.

Почему пропадает чувство жажды?

С возрастом в организме происходят естественные биологические изменения. Одно из них касается нейронной активности: центр жажды в головном мозге становится менее чувствительным. В результате пожилой человек может не ощущать дискомфорта, даже находясь в состоянии обезвоживания.

Для людей старшего возраста дефицит воды — это коварный враг, который действует незаметно, но стремительно. Обезвоживание часто провоцирует обострение болячек, снижение сообразительности и прогрессирование деменции, головокружения и отсюда – риск упасть.

О важности питьевого режима для старшего поколения рассказывает пензенский нутрициолог Екатерина Чистякова:

«Главная проблема заключается в том, что у пожилых людей притуплен механизм сигнала "хочу пить". Мы не можем ориентироваться только на их ощущения — в жару контроль должен быть внешним. Важно сформировать привычку: вода должна стоять на видном месте, а не в шкафу. Пожилым людям я рекомендую пить небольшими порциями, но часто, даже если нет выраженного желания. Для поддержания обменных процессов и нормальной работы сердечно-сосудистой системы чистая, качественная вода жизненно необходима».

Чтобы избежать опасных последствий, близким стоит взять на себя роль «контролеров»: напоминайте пожилым людям пить воду чаще, не дожидаясь появления жажды.

Для ежедневного поддержания водного баланса идеально подходит пензенская артезианская вода. Она добывается из глубоких защищенных горизонтов в экологически чистом месте близ села Ольшанка, сохраняя природную чистоту и сбалансированный состав. Регулярное употребление такой воды помогает:

- поддерживать выносливость и активность;

- сохранять ясность ума и концентрацию;

- обеспечивать правильный обмен веществ в любом возрасте.

Помните: чувство сильной жажды — это уже сигнал о критической нехватке воды.