Пензенец задержан по подозрению в убийстве знакомого

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

В Октябрьском районе Пензы возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины. Он подозревается в совершении убийства.

По данным следствия, 16 июня вечером в квартире на проспекте Строителей между потерпевшим и обвиняемым произошел конфликт после совместного распития алкоголя. Во время ссоры обвиняемый начал оскорблять потерпевшего, который затем нанес ему несколько ударов.

Словесная перепалка переросла в драку, и обвиняемый, схватив нож на кухне, нанес потерпевшему множественные удары по голове и телу. После совершения преступления мужчина лег спать.

Утром 17 июня, осознав содеянное, он вызвал скорую помощь и полицию. Пострадавший, 44-летний мужчина, скончался на месте от полученных ранений. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств.