Пензенцы почтили память героев Великой Отечественной войны

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Жители города возложили цветы к мемориалу в знак уважения к подвигу защитников Родины, которые отдали свои жизни за свободу страны.

В этот день вспоминают, что ровно в 4 часа утра 1941 года нацистская Германия начала войну с Советским Союзом, не предупредив об этом. На фронт из Пензенской области отправились 312 тысяч человек, из которых 190 тысяч погибли, пропали без вести или умерли от ран.

Губернатор Олег Мельниченко возложил цветы к Вечному огню в память о земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне и работавших в тылу. Присутствующие почтили подвиг народа минутой молчания.

Также глава региона принял участие в заупокойной службе, которую провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в храме-часовне святого Архангела Михаила.