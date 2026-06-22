Озвучены даты резервных дней сдачи ЕГЭ

С 22 по 25 июня в Пензенской области будут организованы резервные дни для сдачи единого государственного экзамена.

Сегодня состоялись экзамены по иностранным языкам (письменное задание), информатике, литературе, русскому языку, химии и физике. 23 июня пройдут экзамены по географии, биологии, математике (базовый и профильный уровень), иностранным языкам (устное задание), обществознанию и истории. 24 и 25 июня предусмотрены резервные дни для всех предметов.

Также в основной период выпускники смогут пересдать один предмет. Для этого предусмотрены два дня: 8 и 9 июля.