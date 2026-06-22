Олег Мельниченко: «Враг запустил ракеты в направлении территории Пензенской области»

Губернатор Олег Мельниченко обратился к жителям региона после того, как в Сурском крае была объявлена ракетная опасность.

По словам главы региона, режим был введен, так как противник запустил ракеты в сторону Пензенской области. Но благодаря четкой и слаженной работе подразделений ПВО Министерства обороны Российской Федерации удалось предотвратить возможные угрозы.

«Выражаю искреннюю благодарность военнослужащим противовоздушной обороны за их высокий уровень готовности к защите воздушного пространства, за своевременный перехват и нейтрализацию вражеских ракет», — подчеркнул губернатор.

На данный момент режим отменен.