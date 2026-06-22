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НовостиПроисшествия22 июня 2026 10:32

Олег Мельниченко: «Враг запустил ракеты в направлении территории Пензенской области»

По словам главы региона, благодаря слаженной работе войск ПВО, трагедии удалось избежать
Анна ЧЕРНАЯ

Губернатор Олег Мельниченко обратился к жителям региона после того, как в Сурском крае была объявлена ракетная опасность.

По словам главы региона, режим был введен, так как противник запустил ракеты в сторону Пензенской области. Но благодаря четкой и слаженной работе подразделений ПВО Министерства обороны Российской Федерации удалось предотвратить возможные угрозы.

«Выражаю искреннюю благодарность военнослужащим противовоздушной обороны за их высокий уровень готовности к защите воздушного пространства, за своевременный перехват и нейтрализацию вражеских ракет», — подчеркнул губернатор.

На данный момент режим отменен.