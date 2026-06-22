Пензенские выпускники показали отличные результаты на ЕГЭ по профильной математике

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

8 июня 2840 выпускников из Пензенской области сдавали ЕГЭ по профильной математике. В этом году число участников увеличилось почти на 300 человек по сравнению с прошлым годом. Примерно 70% из них набрали более 60 баллов, что свидетельствует об их готовности продолжить обучение в вузах по инженерным и IT-специальностям.

Два выпускника продемонстрировали максимальный результат в 100 баллов. Это Федор Прошкин из гимназии №44 и Артем Стюхин из школы №28.

Федор Прошкин отметил, что его успех стал результатом упорного труда и уверенности в своих силах. Он подчеркнул, что сдача экзамена на 100 баллов оказалась легче, чем он ожидал, благодаря регулярному решению задач.

Артем Стюхин, который неоднократно побеждал на математических олимпиадах, также поделился своими впечатлениями. Он отметил, что любовь к точным наукам и участие в олимпиадах помогли ему успешно справиться с заданиями на экзамене. Его цель была сдать на высокий балл, и он рад, что все прошло успешно.

ЕГЭ по базовой математике сдали 2044 выпускника. Средний балл составил 4,2, что соответствует уровню прошлого года. 42% участников получили оценку «отлично».