На Кубке России пензенские легкоатлеты завоевали две медали

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

За четыре дня было разыграно 22 комплекта наград.

Уверенно показали себя в этих стартах пензенские спортсмены: в беге на 800 метров Анастасия Платонова установила личный рекорд — 2:02.44 — и заняла второе место.

На дистанции 1500 метров Глеб Куликов завоевал бронзу с личным рекордом — 3:45.00.

Поздравляем спортсменов и их тренера Дениса Башкирцева с отличным стартом!

Подготовка пензенских спортсменов осуществляется в рамках реализации государственной программы «Спорт России».