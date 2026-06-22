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НовостиСпорт22 июня 2026 9:11

На Кубке России пензенские легкоатлеты завоевали две медали

В соревнованиях в Чебоксарах на Кубок России приняли участие более 600 спортсменов из 54 регионов страны
Виктор ВИКТОРОВ

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

За четыре дня было разыграно 22 комплекта наград.

Уверенно показали себя в этих стартах пензенские спортсмены: в беге на 800 метров Анастасия Платонова установила личный рекорд — 2:02.44 — и заняла второе место.

На дистанции 1500 метров Глеб Куликов завоевал бронзу с личным рекордом — 3:45.00.

Поздравляем спортсменов и их тренера Дениса Башкирцева с отличным стартом!

Подготовка пензенских спортсменов осуществляется в рамках реализации государственной программы «Спорт России».