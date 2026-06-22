Олег Мельниченко почтил память Василия Бочкарева

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Сегодня в Пензе почтили память бывшего главы региона Василия Кузьмича Бочкарева. Цветы к его могиле на Новозападном кладбище возложили губернатор Олег Мельниченко, спикер регионального парламента Вадим Супиков, представители органов власти и общественных организаций.

Глава региона подчеркнул, что Василий Кузьмич был фигурой огромного масштаба. Он ставил амбициозные цели и уверенно шел к их достижению, не принимая стандартных решений, а находя оригинальные подходы. Благодаря его усилиям Пензенская область за 17 лет преобразилась, были достигнуты значительные успехи в сельском хозяйстве, промышленности и развитии инфраструктуры.

Чтобы сохранить память о Бочкареве для будущих поколений, в рамках проекта «Земляки» был установлен его бюст на Юбилейной площади. Школе №80 присвоено его имя. В этом году учрежден орден Бочкарева, который будет вручаться за вклад в создание эффективных управленческих команд. Также были начаты краеведческие «Бочкаревские чтения».

Олег Мельниченко добавил, что память о Василии Кузьмиче должна служить источником вдохновения для новых свершений на благо региона.