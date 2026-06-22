Обращение губернатора Олега Мельниченко в связи с Днем памяти и скорби

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Уважаемые жители Пензенской области!

Восемьдесят пять лет назад началась Великая Отечественная война – трагическая и героическая страница в истории нашего народа. В день памяти и скорби мы вспоминаем отцов, дедов и прадедов, проявивших пример несгибаемой стойкости. Из Пензенской области в годы войны ушли на фронт более 300 тысяч человек. Не жалея себя, с оружием в руках они отстояли родную землю, наше право на свободу и независимость. Мужество, самоотверженность и вера в Победу бойцов Великой Отечественной стали нравственным ориентиром для последующих поколений.

С благодарностью мы вспоминаем о трудовых подвигах тех, кто остался в тылу. Тысячи женщин и детей встали к станку, работали день и ночь, чтобы обеспечить фронт всем необходимым – в первую очередь боеприпасами и продовольствием. Благодаря их усилиям Пенза с гордостью носит звание Город трудовой доблести.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла, детям войны - всем, кто на своих плечах вынес тяжесть тех лет, а затем восстанавливал страну. Мы в ответе перед поколением победителей за будущее нашей страны и родной Пензенской области. Мы сделаем все, чтобы связь поколений не прерывалась, чтобы наши дети уважали и гордились своей родиной, а у них над головой было мирное небо!