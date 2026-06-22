Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 6:08

В Пензе полицейские и общественники региона поучаствовали в акции «Свеча памяти»

В преддверии Дня памяти и скорби они собрались у Монумента воинской и трудовой Славы пензенцев и почтили память земляков – защитников Отечества
Виктор ВИКТОРОВ

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

«Мы склоняем головы перед подвигом наших предков, которые ценой невероятных усилий и жертв отстояли свободу и независимость Родины. Память о тех страшных событиях и о героизме нашего народа должна жить в сердцах каждого из нас, передаваться из поколения в поколение», — подчеркнула председатель Общественного совета УМВД России по Пензенской области Наталья Андреева.

Участники акции минутой молчания почтили память всех, кто погиб в той страшной войне, и возложили цветы к мемориалу.