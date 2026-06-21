В Пензенской области продолжается установка модульных медучреждений

На данный момент установлено 6 модульных конструкций: 5 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и одна врачебная амбулатория. Новые ФАПы введены в эксплуатацию в Лунинском, Колышлейском, Пензенском, Сосновоборском и Иссинском районах. В текущем году планируется установить ещё одну модульную врачебную амбулаторию в селе Кижеватово Бессоновского района.

До конца 2026 года планируется построить 9 модульных ФАПов и 2 врачебные амбулатории. Министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев отметил, что до конца июня оставшиеся 5 быстровозводимых модульных медицинских объектов будут установлены и сданы в эксплуатацию, после чего пройдут процедуру лицензирования и начнут предоставлять медицинские услуги. Это повысит доступность медицинской помощи для жителей отдалённых населённых пунктов.

Введение новых модульных конструкций направлено на модернизацию материально-технической базы здравоохранения региона и улучшение качества медицинского обслуживания сельских жителей.