15 жителей области освоили навыки оказания первой помощи

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

На этой неделе на занятиях под руководством заведующего учебно-методическим отделом Владимира Долгова 17 человек изучили важные навыки.

Владимир Антонович напомнил, что главное в оказании первой помощи — уверенность и быстрота действий.

Участники отработали навыки сердечно-легочной реанимации (СЛР), остановки кровотечений и прием Геймлиха.

Владимир Долгов подчеркнул, что основная задача — подготовить людей к правильным действиям в критических ситуациях.

Для желающих пройти обучение навыкам первой помощи можно записаться по телефону «122» (добавочный «7»).