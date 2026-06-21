15 жителей области освоили навыки оказания первой помощи

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.
На этой неделе на занятиях под руководством заведующего учебно-методическим отделом Владимира Долгова 17 человек изучили важные навыки.
Владимир Антонович напомнил, что главное в оказании первой помощи — уверенность и быстрота действий.
Участники отработали навыки сердечно-легочной реанимации (СЛР), остановки кровотечений и прием Геймлиха.
Владимир Долгов подчеркнул, что основная задача — подготовить людей к правильным действиям в критических ситуациях.
Для желающих пройти обучение навыкам первой помощи можно записаться по телефону «122» (добавочный «7»).