Четверо жителей региона примут участие в чемпионате «Абилимпикс»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Мероприятие проводится по инициативе Президента России Владимира Путина и станет уже вторым по счёту.

«Чемпионат „Абилимпикс“ среди участников СВО проводится в рамках национального проекта „Молодёжь и дети“. Он помогает нашим героям не только вернуться к мирной жизни, но и найти достойное место в российской экономике. В этом году участники продемонстрируют свои навыки в 21 компетенции. Победители получат награды от партнёров и смогут найти работу. Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить приоритетное трудоустройство и обучение участников СВО», – сказал Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства России.

В 2026 году в соревнованиях примут участие более 800 человек, включая экспертов и сопровождающих со всей страны. Помимо основных компетенций, участники смогут попробовать себя в семи дополнительных направлениях: «Промышленная робототехника», «Монтаж радиоэлектронной аппаратуры», «Архитектор будущего – нейросетевое искусство» и других. Также будет доступно профессиональное тестирование и знакомство с новыми профессиями.

Четыре ветерана специальной военной операции из Пензенской области будут участвовать в соревнованиях по компетенциям «Массаж», «Ремонт и обслуживание автомобилей» и «Оператор БПЛА».

Церемония открытия пройдёт 26 июня в концертном зале Международного выставочного центра «Казань Экспо». Здесь же состоятся соревнования и награждение победителей.

Для участников и экспертов предусмотрена культурная программа с экскурсиями, посещением театров и музеев Татарстана.

Спортивная программа позволит участникам присоединиться к мастер-классам и соревнованиям, получить консультации по адаптивной физической культуре.

В рамках выставки будут организованы консультации по социальной поддержке, профориентации, профессиональному образованию, реабилитации и трудоустройству.

Деловая программа включит пленарное заседание и круглые столы по вопросам трудоустройства, реабилитации, социальной поддержки и профессионального образования ветеранов.

В 2025 году представители Пензенской области заняли призовые места в финале Национального чемпионата по компетенциям «Поварское дело» и «Массаж».

Событие прокомментировали Сергей Кравцов, Министр просвещения РФ, и Анна Цивилева, статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ и председатель Государственного фонда «Защитники Отечества».

«Участники СВО и их дети поступают в колледжи с преимущественным правом на зачисление. Это позволяет им сразу после восстановления начать профессиональный рост. Мы адаптируем учебные программы под их потребности. Соревнования в Казани показывают, что сила воли помогает преодолеть любые ограничения. Упорство и мастерство участников вдохновляют молодёжь», – отметил Сергей Кравцов.

«Чемпионат „Абилимпикс“ даёт ветеранам возможность освоить новые профессии и проявить свои способности. Несмотря на ранения, они стремятся реализовать себя и приносить пользу обществу. Сила духа, настойчивость и умение преодолевать трудности – залог их успеха. „Абилимпикс“ помогает ветеранам адаптироваться к мирной жизни и стать примером для других», – добавила Анна Цивилева.