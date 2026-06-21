Олег Мельниченко выдвинут кандидатом в губернаторы от «Единой России»

Фото: Пензенское отделение партии "Единая Россия".

Олег Мельниченко был выдвинут кандидатом на пост губернатора Пензенской области на 39-й конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Выборы губернатора Пензенской области назначены на 20 сентября. Олег Мельниченко выразил благодарность за поддержку, отметив важность обратной связи от жителей. Он подчеркнул, что мнение земляков и поддержка Президента мотивируют его участвовать в новых выборах.

Кроме того, на конференции был определен состав делегации от Пензенской области для участия в XXIII Съезде партии «Единая Россия», запланированном на 28 июня в Москве. Делегация из почти 30 представителей региона обсудит ключевые направления развития страны, народную программу и утвердит кандидатов на выборы в Госдуму РФ девятого созыва.