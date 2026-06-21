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НовостиОбщество21 июня 2026 8:07

Пензенский аэропорт получит статус международного

Ожидается, что пассажиропоток увеличится до 700 тысяч человек в год
Анна ЧЕРНАЯ

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выразил благодарность председателю правительства России Михаилу Мишустину за решение открыть аэропорт Пензы для международных полетов. Распоряжение было подписано накануне.

Этот шаг стал важным этапом в реализации крупного инвестиционного проекта по развитию аэропортового комплекса, о котором губернатор докладывал президенту России Владимиру Путину в апреле.

Проект предусматривает строительство нового терминала площадью более 10 тысяч квадратных метров и создание воздушного грузопассажирского пункта пропуска. Пропускная способность терминала составит не менее 400 пассажиров в час для внутренних рейсов и не менее 200 пассажиров в час для международных рейсов.

Ожидается, что пассажиропоток увеличится до 700 тысяч человек в год, в то время как сейчас он составляет 360 тысяч. Это создаст дополнительные возможности для пассажиров, авиакомпаний и грузоперевозчиков. Аэропорт Пензы сможет принимать различные типы самолетов, включая тяжелый Ил-76.

Губернатор обратился к жителям Пензенской области с просьбой поделиться своими предложениями о том, какие направления для международных рейсов наиболее востребованы в будущем. Предложения можно оставить в комментариях под постами на страницах губернатора в социальных сетях.