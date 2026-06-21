Студенты пензенского колледжа приняли участие в Вахте Памяти в Брестской крепости

Накануне 85-летия начала Великой Отечественной войны студенты пензенского колледжа транспортных технологий присоединились к Вахе Памяти у Поста №1 в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».

Пензенская область — единственный российский регион, представителям которого в эти дни доверено нести почетный караул, сменяя брестских школьников и студентов. Возможность поехать в Брест получили активисты патриотических клубов.

В свободное время студенты посетили Музей обороны Брестской крепости и осмотрели знаковые объекты цитадели, включая легендарные Холмские ворота. Изучение героических страниц истории укрепляет связи между братскими регионами Беларуси и России.