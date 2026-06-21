Выставка «День поля» пройдет в Пензенской области 1 июля

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

1 июля селе Залесное Каменского района Пензенской области пройдет масштабная выставка «День поля». Мероприятие состоится на базе отдыха «Белая Гора» и станет традиционным событием в области сельского хозяйства.

Гости смогут ознакомиться с достижениями агропромышленного комплекса региона, включая пищевую и перерабатывающую промышленность. Крупные компании-дилеры и производители представят новинки сельскохозяйственной техники, оборудования и посевного материала, а также инновационные методы хранения и переработки продукции.

В рамках выставки будут проведены демонстрационные показы сельскохозяйственной техники, организована ярмарка достижений агропромышленного сектора, а также дегустации продукции местных производителей. Посетители смогут узнать о современных технологиях и методах работы в сельском хозяйстве.