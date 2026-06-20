В Саранске осужден пособник телефонных мошенников

Собранные следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 23-летнего уроженца Ардатовского района, признанного виновным в совершении организованной группой пяти эпизодов мошенничества.

В январе, феврале текущего года в полицию обратились пять саранских пенсионерок с заявлениями о хищении у них денежных средств на общую сумму более 2 миллионов 800 тысяч рублей.

Во всех случаях схема совершения преступлений совпадала. Сначала потерпевшим звонил якобы адвокат, который сообщал, что их родственники стали виновниками ДТП, а для решения вопроса о непривлечении к ответственности требовалось заплатить деньги. При этом наличность следовало передать в руки водителю защитника по имени Андрей.

В результате потерпевшие отдали неизвестному все свои сбережения.

К одной из жертв за деньгами пособник телефонных аферистов приезжал дважды с разницей в несколько часов, похитив сначала 1 миллион, который перечислил кураторам, а затем более 700 тысяч рублей.

Сразу же после этого фигурант планировал снова направиться к банкомату, чтобы перевести сообщникам оставшуюся похищенную сумму, но был задержан сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Мордовия совместно с УМВД России по г. Саранск. Оперативники изъяли у него 736 тысяч рублей, принадлежащих последней жертве.

По словам фигуранта, находясь в поисках работы, он списался с неизвестным, согласившись на сомнительное предложение забирать деньги у пожилых граждан, а затем переводить их через банкомат, оставляя себе в качестве заработка 10 процентов от похищенной суммы.

Приговором суда пособнику мошенников назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. В ходе следствия потерпевшим он возместил ущерб на общую сумму более 800 тысяч рублей.