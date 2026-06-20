В Мордовии обсудили планы по ремонту дорог

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

На встрече обсуждались вопросы приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего федерального значения, проходящих через Мордовию и находящихся в ведении «Волго-Вятскуправтодор». Речь шла о трассах М-5 «Урал» (подъезд к Саранску), Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов» и Р-178 «Саранск – Сурское – Ульяновск». С 27 марта 2026 года эти дороги переходят в оперативное управление «Волго-Вятскуправтодор».

В текущем году на дорожные работы в Мордовии выделено свыше 1,1 миллиарда рублей. Из этой суммы почти 600 миллионов рублей будет направлено на содержание дорог и мостов, а также на текущее проектирование. Чуть более 125 миллионов рублей выделено на установку шумоизоляционных экранов. Около 420 миллионов рублей предусмотрено на текущий ремонт трассы М-5 «Урал». В этом году планируется отремонтировать 26,4 километра федеральных автодорог в республике.

На период с 2026 по 2028 годы запланировано привести в нормативное состояние 208 километров дорожного полотна, что составляет 58% от общей протяженности федеральных трасс в Мордовии (354 километра). На эти цели выделено 5,85 миллиарда рублей.