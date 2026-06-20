Глава Мордовии обсудил с Министром экономического развития РФ развитие региона

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы реализации проектов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона, включая создание бизнес-парков и промышленного технопарка.

Было отмечено, что благодаря поддержке Минэкономразвития РФ, Мордовия активно развивает свой инвестиционный потенциал. В этом году республика заняла восьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах, результаты которого были представлены на ПМЭФ-2026. Объем инвестиций в 2025 году составил почти 98 млрд рублей, а по темпам роста инвестиций регион занял 26 место в России и третье место в ПФО, превышая среднероссийский показатель. В настоящее время в Мордовии реализуется и планируется к реализации 56 крупных проектов с общим объемом инвестиций около 140 млрд рублей, что позволит создать более 3,4 тысячи новых рабочих мест.

В особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Система» зарегистрировано шесть резидентов, объем инвестиций которых составил 1,8 млрд рублей. Также в рамках ТОР «Рузаевка» реализуются крупные инвестиционные проекты, в которых участвуют 16 организаций. На данный момент на эти проекты было инвестировано почти 12 млрд рублей, а создано более 1,8 тысячи рабочих мест.

Артем Здунов и Максим Решетников обсудили возможность создания бизнес-парка на территории особой экономической зоны, а также двух дополнительных бизнес-парков и промышленного технопарка в Саранске. Также была затронута тема федеральной поддержки проектов республики по развитию инженерной инфраструктуры, включая инвестиции в проекты, направленные на укрепление технологического суверенитета страны.