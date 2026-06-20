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НовостиОбщество20 июня 2026 9:59

Подготовка к XVI Всероссийскому сельскому Сабантую продолжается в Пензенской области

Оргкомитет праздника провел выездное совещание в селе Малый Труев Кузнецкого района
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Под руководством председателя правительства Пензенской области Николая Симонова собрались представители всех министерств и ведомств, ответственных за организацию мероприятия, включая правоохранительные органы, региональные и муниципальные учреждения.

Участники совещания оценили степень готовности площадки к приему гостей. На данный момент завершен ремонт дорог, ведущих к селу, построены национальные подворья Республики Татарстан и Пензенской области. Ведутся работы по монтажу и установке главной и малой сцен, оборудованы санитарные зоны. Ипподром для конных скачек также готов к проведению соревнований.

Николай Симонов подчеркнул, что работа продолжается в интенсивном режиме, и все запланированные мероприятия выполняются в установленные сроки.

Напомним, XVI Всероссийский сельский Сабантуй пройдет 27 июня в селе Малый Труев Кузнецкого района Пензенской области. Мероприятие соберет 500 делегатов из 36 регионов России.