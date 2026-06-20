Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

В селе Кижеватово началось строительство новой врачебной амбулатории

Строительство ведется в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на 2021—2030 годы» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»

Новое здание будет соответствовать всем современным стандартам и требованиям, предъявляемым к медицинским объектам, и оснащено необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи.

Амбулатория будет работать как многопрофильный центр здоровья, где жители смогут получать помощь от врача общей практики, педиатра и стоматолога. В учреждении планируется открыть физиотерапевтический кабинет, процедурную, лабораторию, а также дневной стационар на несколько мест.

После завершения строительства более двух тысяч человек смогут получать квалифицированную медицинскую помощь в шаговой доступности от дома, что значительно сократит время и расходы на поездки в районный центр.

Главный врач Бессоновской районной больницы Владимир Стрючков подчеркнул важность этого события для села. По его словам, новое медицинское учреждение создаст комфортные условия для пациентов и медиков, повысит доступность и качество медицинской помощи, особенно для пожилых людей и семей с детьми.