Олег Мельниченко высоко оценил профессионализм пензенских медиков

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор поздравил собравшихся и подчеркнул важность их труда для общества. Он отметил, что в области работают более 4,5 тысяч врачей и 11 тысяч медицинских работников среднего звена.

Олег Мельниченко сказал, что труд медиков символизирует особое служение, мужество и самоотверженность. Он также отметил, что медицинские работники ежедневно борются за жизни людей и проводят профилактические мероприятия.

Губернатор рассказал, что его жизнь однажды спасла пензенская медицина, и он глубоко благодарен за это. Благодаря профессионализму медиков он смог пройти сложный период реабилитации.

Одной из главных задач региона является повышение уровня медицинской помощи. В Пензенской области продолжается совершенствование системы здравоохранения. В сельской местности были обновлены пункты первичной медицинской помощи, проведен капитальный ремонт 54 объектов здравоохранения и закуплено более 200 машин скорой помощи. За последние пять лет было закуплено почти 10 тысяч единиц медицинского оборудования.

Также ведется работа по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. С поддержкой Совета Федерации планируется построить новый хирургический корпус в Областном онкологическом клиническом диспансере.

Продолжается укрепление кадрового потенциала здравоохранения региона. За пять лет в больницы области пришли более 1,5 тысяч врачей и столько же средних медицинских работников.

За добросовестный труд были объявлены благодарности губернатора и состоялось награждение победителей конкурса «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!».

Олег Мельниченко поздравил медиков, отметив их благородную профессию и пожелал успехов в работе.