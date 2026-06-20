Пензу украсили 262 тысячи цветов

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Бригады МБУ «Пензавтодор» в этом году высадили 262 тысячи корней цветов.

Глава города Олег Денисов уточнил, что клумбы были оформлены во всех районах города, их количество составило 36. Жители могут насладиться 30 различными видами растений, среди которых агератум, бегония, петуния и даже декоративная капуста.

Цветы можно увидеть в скверах Белинского, Лермонтова и «Октябрьском», а также на улицах 8 Марта, Пионерской, 40 лет Октября и Карпинского. Они украшают перекрестки Куйбышева и Тамбовской, Калинина и Свердлова, Воронова и Вишневой, а также пересечения улиц Мира и Ленинградской, проспекта Строителей с улицей Тернопольской и въезд в город с М5 на проспект Победы.

Олег Денисов призвал жителей города прогуляться по улицам и оценить труд десятков людей, которые с любовью и заботой подобрали сорта цветов, высадили их и теперь ухаживают за растениями. Градоначальник подчеркнул, что цель всех этих усилий — сделать город лучше для жизни, а не ради отчетов.