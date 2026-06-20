В Пензенской области женщина оформила займ на имя матери

Она рассказала, что без ее ведома был оформлен договор займа на ее имя в сумме 90 000 рублей. Полицейские установили личность жительницы Заречного 1988 года рождения, подозреваемой в совершении кражи. Ею оказалась дочь заявительницы. Женщина, остро нуждающаяся в деньгах, созналась в содеянном. Она пояснила, что мать разрешала ей пользоваться своим телефоном, на котором было установлено банковское приложение. Действуя втайне от родительницы, она забрала телефон и, воспользовавшись доверием, оформила на имя матери договор займа на сумму 90 000 рублей. Злоумышленница потратила полученные средства на покупку продуктов и поездки к подругам на такси.

Заявительница вскоре узнала о кредите, так как с ней связался сотрудник банка и сообщил о просроченных платежах. После этого пенсионерка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.