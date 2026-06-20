Специалисты ООО «Горводоканал» завершили благоустройство улицы Лозицкой

Фото: Пресс-служба компании.

В рамках этих работ был заменен изношенный участок трубопровода протяженностью 350 метров и диаметром 800 мм.

На 19 июня земляные работы были завершены, и асфальтобетонное покрытие полностью восстановлено. Особенностью проекта стало сохранение бесперебойного водоснабжения и водоотведения. На время ремонта коммуникации не отключались, что позволило минимизировать неудобства для жителей и предприятий района.

В настоящее время движение по улице Лозицкой полностью восстановлено. Работы по модернизации сетей в городе продолжаются. Сейчас ведется реконструкция участка на проспекте Победы, где заменяют более 200 метров трубопровода.

Оба дефектных участка были включены в инвестиционную программу. В 2026 году «Горводоканал» планирует вложить 405 млн рублей в развитие коммунального хозяйства Пензы.