Скрываясь от инспекторов ГАИ, водитель из Мордовии 10 раз нарушил ПДД

В городе Ковылкино 16 июня в ходе патрулирования инспекторы отделения Госавтоинспекции ММО МВД России «Ковылкинский» заметили тонированную автомашину марки «ВАЗ 2106». Проследовав за ней, на 73 км а/д «Рузаевка – Ковылкино – Торбеево» инспекторы при помощи средств громкоговорящей связи предприняли попытки остановить транспортное средство, но водитель игнорировал законные требования сотрудников полиции и попытался скрыться в направлении поселка Торбеево. Инспекторы ДПС включили проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал.

В процессе движения водитель «ВАЗа» совершал опасные манёвры, неоднократно выезжая на полосу встречного движения, после чего свернул на трассу «М-5-Урал» в направлении г. Спасска Пензенской области.

Автоинспекторы обратились за помощью к коллегам. Двумя экипажами нарушителя удалось остановить.

Им оказался 19-летний житель Ковылкинского района. Права управления транспортными средствами он не имеет.

Автомашина не зарегистрирована в установленном порядке, а также отсутствует полис ОСАГО. В результате освидетельствования на состояние опьянения установлено, что он трезв.

За допущенные нарушения правил дорожного движения в отношении водителя составлено 10 административных материалов.