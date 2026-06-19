В Пензенском районе выясняют обстоятельства гибели парня в водоеме

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пензенской области начал проверку по факту обнаружения тела 24-летнего юноши в водоеме.

По предварительным данным, 15 июня в полицию поступило сообщение о пропаже молодого человека, который накануне отдыхал на берегу реки Суры в компании знакомых. 18 июня водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра извлекли тело погибшего из воды.

На месте происшествия следователь осмотрел тело, телесных повреждений не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.