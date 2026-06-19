Представители «Горводоканала» оценили ход работ на своих объектах

Представители «Горводоканала» рассказали о текущем состоянии работ на объектах реконструкции.

В частности, был осмотрен участок напорного коллектора протяжённостью 1650 метров и диаметром 400 мм, который соединяет насосную станцию канализации «Ахуны» и улицу Антонова. Первый этап реконструкции был завершён в прошлом году, когда методом горизонтального бурения проложили 500 метров трубопровода. Сейчас идёт подготовка к прокладке ещё 650 метров труб. Подрядная организация занимается получением необходимых разрешений (порубочный билет, разрешение на земляные работы), завезла материалы и устанавливает временные дорожные знаки.

Также руководство «Горводоканала» посетило улицу Ново-Гражданскую, где уже проложили трубопровод длиной 205 метров и диаметром 110 мм. Сейчас осуществляется переврезка абонентов. Из-за асбестовой конструкции старой трубы возможны временные перебои в водоснабжении. После завершения переврезки установят колодцы и завершат благоустройство территории.

Оба объекта реконструируют в рамках инвестиционной программы, запланированной на 2026 год.