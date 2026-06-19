Пензенская область соберет сильнейших пловцов страны на открытой воде

Первыми на старт выйдут юниоры: в субботу, 20 июня, в 9:00 они преодолеют 10-километровую дистанцию.

С 25 по 29 июня там же определят сильнейших уже среди взрослых спортсменов. Чемпионат России стартует 25 июня: в 9:00 мужчины откроют программу заплывом на 10 км, а в 12:00 на такую же дистанцию выйдут женщины. Место проведения: с. Засечное, пляж города Спутник (ул. Лазурная, 1а/5)

За ходом соревнований можно будет следить в прямом эфире Федерации водных видов спорта России. Жители Спутника смогут наблюдать за борьбой чемпионов прямо с набережной. Соревнования проводятся в рамках реализации государственной программы «Спорт России».