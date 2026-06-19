Вадим Супиков прокомментировал актуализацию законодательства региона в связи с федеральной унификацией категорий участников СВО

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Об этом парламентарий сообщил, подводя итоги очередной 38-й сессии Законодательного Собрания, состоявшейся в пятницу, 19 июня. Председатель областного парламента напомнил, что в пензенском регионе проведена системная работа по законодательному обеспечению предоставления комплекса мер поддержки бойцов и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких. «Благодаря инициативе нашего губернатора Олега Владимировича Мельниченко в Пензенской области практически с самого начала специальной военной операции стали разрабатываться меры социальной помощи участникам СВО и их семьям. На данный момент действует 42 вида поддержки указанных категорий лиц, – отметил спикер Заксобрания Вадим Супиков. – Сегодня депутатами приняты решения, которые позволят обеспечить единообразный подход к предоставлению государственной поддержки участникам спецоперации и их родным в сферах образования, спорта и юридической помощи». Парламентарий уточнил, что речь идёт о детях участников СВО, получающих бесплатное горячее питание в образовательных организациях, пользующихся льготами на отдых и оздоровление. Также одобренные на июньской сессии поправки затронули законы, регламентирующие право безвозмездного посещения спортивных сооружений – как зрелищных мероприятий, так и с целью личных тренировок. Кроме того, приведены к единообразию категории лиц, имеющих право на бесплатные правовые консультации.