В Пензе обновили почти четыре километра дорог

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Глава города Олег Денисов сообщил в социальных сетях, что в Пензе отремонтировали 3,9 километра городских дорог.

На проспекте Строителей от Арбековского путепровода до улицы Глазунова продолжается ремонт. На участке длиной 1,5 километра укладывают верхний слой асфальта. На улице 8 Марта от монумента «Глобус» до Арбековского путепровода фрезеруют дорожное покрытие на протяжении 1,6 километра.

Часть работ проходит в частном секторе. По 12 адресам ведутся фрезерование и грейдирование. Среди них Абрикосовый проезд, улицы Изумрудная, Отрадная, 2-я Офицерская, Васнецова, Виражная, Стрелочная, Переходная, Придорожные проезды 1-й и 2-й, 2-й Проезжий проезд и участок от улицы Магистральной до дома № 71 на улице Новоселов.

Внутриквартальные дороги также обновляются. Ведутся работы на двух участках: от улицы Антонова до строения № 68 и от улицы Антонова до строения № 1к.

Олег Денисов отметил, что благодаря поддержке губернатора Олега Владимировича Мельниченко за сезон планируется отремонтировать более 60 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью свыше 39 километров.