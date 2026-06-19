Малый и средний бизнес в Пензе обеспечивает занятость 130 тысяч человек

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

По данным Ольги Жовтяк, в Пензе зарегистрировано около 25 тысяч юридических лиц и ИП, а также более 45 тысяч самозанятых. Эти субъекты обеспечивают работой около 130 тысяч граждан. Она отметила, что ежегодно растет число хозяйствующих субъектов, особенно самозанятых.

В городе функционируют свыше 7250 объектов потребительского рынка, включая 2417 стационарных магазинов, 120 торговых центров, 39 ярмарок, универсальный рынок, 845 нестационарных торговых объектов (НТО), 771 заведение общепита, 61 гостиницу и более 3000 предприятий бытовых услуг.

Обеспеченность города стационарными торговыми точками превышает норматив на 69%, а объектами продовольственной торговли – на 72%. НТО представлены в три раза больше нормы.

В 2023 году муниципалитет провел 11 аукционов и заключил 90 договоров на размещение НТО, пополнив городской бюджет на 15,07 млн рублей. С 20 марта начал действовать новый порядок размещения НТО, позволяющий продлевать истекающие до конца года договоры на срок до семи лет без проведения торгов.

После заключения договора проводится комиссионный осмотр объектов с составлением акта. Хозяйствующим субъектам предоставляется время на устранение выявленных нарушений. Внешний вид НТО должен быть согласован с управлением градостроительства и архитектуры до их установки.

На федеральном уровне обсуждается регулирование размещения НТО на частных земельных участках.

В Пензе активно внедряются цифровые технологии в бизнес-процессы, что повышает эффективность и конкурентоспособность местных компаний.

С 1 сентября розничная торговля вступает в новый этап регулирования. Продавцы будут обязаны запрашивать у покупателей данные о личности, возрасте и правах на льготы через систему MAX. Покупатели также смогут использовать эту систему для получения скидок и бонусов. Более 50% предприятий уже оснащены необходимой технической базой.

Сотрудники администрации проводят консультации с руководителями торговых центров по вопросам антитеррористических мер и соблюдения законодательства. В ТЦ регулярно транслируются аудио- и видеоролики на соответствующую тематику, а также размещаются баннеры.

Все торговые центры, подлежащие категоризации для антитеррористической защиты, имеют паспорта безопасности. В них проведены проверки на случай воздушной угрозы.

С 2023 года и первого квартала 2024 года принято девять нормативных актов, ограничивающих продажу алкоголя в Пензе, включая шесть актов для дней городских мероприятий.

Алкогольная продажа запрещена в радиусе 150 метров от мест массового скопления и объектов повышенной опасности. Для школ, детских садов, некоторых медучреждений и спортивных объектов это расстояние составляет 50-65 метров, для остальных организаций – от 30 до 39 метров.

На сегодняшний день действует 377 зон ограничений, из которых 115 прилегают к детским садам, 148 – к школам, 65 – к медучреждениям, 32 – к спортивным объектам, 11 – к военным объектам, 4 – к транспортным объектам и другим организациям.